31.01.2022, 17:28
ГРАФИК | Цена электричества завтра продолжит рост. Смотрите, когда цены будут пиковыми!(10)
Foto: Argo Ingver
С первых часов завтрашних суток биржевая цена электричества будет превышать 130 евро за мегаватт-час. Затем стоимость света зашкалит за 200 евро и будет сохраняться такой до самого вечера.
Самой низкой в вторник цена на электроэнергию будет вечером после 23 часов (118,88 евро за мегаватт-час), самой высокой — с 18 до 20 (около 247 евро).
Среднесуточная цена для Эстонии на бирже Nordpool составит 184,17 евро за мегаватт-час (в понедельник было 176,44 евро, в воскресенье — 75,53 евро за мегаватт-час). В Финляндии — 149,46 евро за мегаватт-час.