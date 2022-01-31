Санна Марин: в Финляндии в феврале отменят все коронаограничения
Финляндия отменит все коронавирусные ограничения в феврале, заявила премьер-министр Санна Марин. Она объявила об этом в ходе выступления на мероприятии, организованном Ассоциацией финских редакторов, передает YLE.
Некоторые ограничения будут ослаблены завтра, согласно принятым на прошлой неделе решениям. Послабления коснутся ресторанов и мероприятий, где риск распространения коронавируса считается низким. Региональным и местным властям были выданы инструкции отказаться с 1 февраля от закрытия помещений и мероприятий с низким уровнем риска, включая театры и спортивные залы.
С начала февраля ресторанам будет разрешено работать до 9 вечера вместо нынешних 6 вечера. Алкоголь можно будет подавать до 20:00 (пока еще до 17:00).
Бары и питейные заведения будут по-прежнему закрываться в 18:00 и прекращать подачу алкоголя в 17:00.