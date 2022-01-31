"Украинские границы подбираются к российским войскам". Американское юмористическое шоу о конфликте России и Украины

В семиминутном скетче показана встреча президента США Джо Байдена (его играет комик Джеймс Остин Джонсон) со своими советниками в Овальном кабинете Белого дома, которые информируют его о ситуации в Украине.

”А что там НАТО? — спрашивает Байден. — Готовы ли они поддержать нас?” — пересказывает "Медуза".

Советники отвечают, что все страны альянса уже отправляют снабжение на Украину, кроме Германии — ”она держится подальше от этого”.

”О нет, — говорит Байден. — Если Германия не хочет участвовать в войне, это плохой знак!”

Потом советники говорят Байдену, что военное вторжение России может быть меньшей из проблем, потому что Москва уже развернула успешную массовую кампанию по дезинформации: ”Украинские границы подбираются к российским войскам”, ”Российские войска окружают Украину, просто чтобы обнять ее” и даже ”Нил Янг удалил свою музыку со Spotify, пока Украина не сдастся” или ”Вы одинокая украинская женщина, ищущая любовь? Сто тысяч солдат находятся рядом”.

Байден призывает своих советников не обращать внимания на эту дезинформацию — ведь ”Россия пыталась распространять ее и во время наших последних выборов, но это не сработало”, на что получает ответ: ”40 процентов американцев думают, что вы проиграли выборы, так что вроде как сработало”.

Затем советники демонстрируют Байдену версии популярных мемов, созданных пророссийской пропагандой, — например, плачущего Майкла Джордана с подписью ”Почему я украинец, когда Россия всего в двух шагах”.

Когда Байден в замешательстве интересуется у своих советников, что же могут предпринять США, чтобы справиться со всей этой эффективной пропагандой, ему презентуют нового министра обороны — ”зумершу” Макейлу.

”Давайте просто сделаем что-то простое, вроде атаки дронов”, — предлагает Байден. ”Нет, наше поколение не верит в дроны. — говорит Макейла. — Мы верим в психологический надлом. Я лучше напишу Путину в личку: „О, мне нравится твой прикид. Это Old Navy? (популярная в США недорогая марка одежды, — прим. „Медузы”)”. Три недели — и он сойдет с ума”.