В Германии двух полицейских застрелили во время патрулирования

В Германии застрелили двух патрульных полицейских, проводивших дорожно-транспортный контроль. Как сообщает управление полиции Западного Пфальца, инцидент произошел в ночь на понедельник, 31 января, в населенном пункте Ульмет в земельном округе Кузель земли Рейнланд-Пфальц.

Отмечается, что полицейские в этот момент проверяли автомобиль. Подробные обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Сообщается, что полицейские успели сообщить по внутренней связи о том, что в багажнике остановленной ими машины было обнаружено убитое дикое животное и что в них стреляют.

В настоящий момент полиция проводит операцию по поиску и задержанию злоумышленников. К ней подключились также сотрудники полиции федеральной земли Саар. По данным полиции, минимум один из нападавших вооружен.

Комментируя случившееся, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер выразила соболезнования близким и друзьям погибших. "Это деяние напоминает казнь и показывает, что полицейские каждый день рискуют жизнью ради нашей безопасности", — заявила она.

По распоряжению премьер-министра земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер, национальный и региональный флаги будут приспущены на всех ведомственных зданиях этой федеральной земли. Кроме того, траурная символика будет размещена на патрульных машинах полицейских.