Танель Кийк: экспресс-тесты ушли с повестки дня, пора отменять ковид-паспорта. В течение февраля надо смягчить ограничения

Экспресс-тесты обсуждались в правительстве на прошлой и позапрошлой неделе, но теперь акцент сменился, сказал изданию Delfi министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) "С каждым днем и неделей мы умнеем", - сказал он и добавил, чтоэкспресс-тесты можно было бы уже раньше ввести как альтернативу.

Теперь Центристская партия считает, что в нынешней эпидемической ситуации правильно сделать следующий большой шаг. Как мы уже сообщали, в воскресенье центристы вышли с предложением: так как "омикрон"-штамм широко распространился, но нагрузка на больницы стабилизировалась, а число нуждающихся в интенсивной терапии заметно снизилось, было бы правильно отказаться от использования ковид-сертификата внутри Эстонии.

Но почему предлагается отказаться от ковид-паспортов именно с 7 февраля, то есть через неделю? Кийк пояснил, что новая ситуация означает определенную реорганизацию - обсуждение в правительстве, внесение изменений в правовые акты, переустройство повседневной жизни предприятий и организаций. Всем нужно время для привыкания к новой ситуации.

На уровне правительства решение не принято, партнеры центристов по правящей коалиции (Партия реформ) относится к изменением с большой остророжностью и хочет выслушать позицию научного сообщества.

Смягчение ограничений

Все ограничения разом центристы отменять не предлагают. "Смягчение ограничений поэтапно будет безопасней", - отметил Кийк.

Помимо требований, касающихся ковид-сертификата, в Эстонии действуют и другие правила и ограничения: по времени работы различных заведений, числу участников мероприятий и т.п. Как считает министр, "нужно следить за нагрузкой системы здравоохранения. В течение февраля надо бы смягчать ограничения шаг за шагом". Конкретных дат и очередности смягчения ограничительных мер центристы пока еще не предлагают.