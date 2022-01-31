Танель Кийк: экспресс-тесты ушли с повестки дня, пора отменять ковид-паспорта. В течение февраля надо смягчить ограничения
Если еще на прошлой неделе председатель Центристской партии Юри Ратас говорил о необходимости вернуть в общественное использование экспресс-тесты, то к сегодняшнему центристы о тестах забыли и предложили отказаться от ковид-паспортов.
Экспресс-тесты обсуждались в правительстве на прошлой и позапрошлой неделе, но теперь акцент сменился, сказал изданию Delfi министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) "С каждым днем и неделей мы умнеем", - сказал он и добавил, чтоэкспресс-тесты можно было бы уже раньше ввести как альтернативу.
Теперь Центристская партия считает, что в нынешней эпидемической ситуации правильно сделать следующий большой шаг. Как мы уже сообщали, в воскресенье центристы вышли с предложением: так как "омикрон"-штамм широко распространился, но нагрузка на больницы стабилизировалась, а число нуждающихся в интенсивной терапии заметно снизилось, было бы правильно отказаться от использования ковид-сертификата внутри Эстонии.
Но почему предлагается отказаться от ковид-паспортов именно с 7 февраля, то есть через неделю? Кийк пояснил, что новая ситуация означает определенную реорганизацию - обсуждение в правительстве, внесение изменений в правовые акты, переустройство повседневной жизни предприятий и организаций. Всем нужно время для привыкания к новой ситуации.
На уровне правительства решение не принято, партнеры центристов по правящей коалиции (Партия реформ) относится к изменением с большой остророжностью и хочет выслушать позицию научного сообщества.
Смягчение ограничений
Все ограничения разом центристы отменять не предлагают. "Смягчение ограничений поэтапно будет безопасней", - отметил Кийк.
Помимо требований, касающихся ковид-сертификата, в Эстонии действуют и другие правила и ограничения: по времени работы различных заведений, числу участников мероприятий и т.п. Как считает министр, "нужно следить за нагрузкой системы здравоохранения. В течение февраля надо бы смягчать ограничения шаг за шагом". Конкретных дат и очередности смягчения ограничительных мер центристы пока еще не предлагают.
Что касается масочного режима, то, по словам министра, его должны соблюдать все люди - как привитые, так и невакцинированные. Он отметил, что маска помогает предотвращать и распространение других респираторных вирусов.
Сегодня тему смягчения ограничений обсудят на совете коалиции, а завтра - на кабинетном совещании правительства. "Выслушаем партнера и, надеюсь, достигнем с Партией реформ договоренности", - сказал Кийк.
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