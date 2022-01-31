Сходил в душ, очнулся на полу. В ласнамяэской квартире произошла утечка газа

29 января в 10.22 центр тревоги позвонил житель многоквартирного дома на улице Пунане в Ласнамяэ, который сообщил, что, насколько он помнит, он принял душ, после чего через некоторое время очнулся лежащим на полу.

Самого момента падения человек не помнил. Прибывшая на место бригада спасателей обнаружила в квартире протечку газового бойлера и повышенное содержание газа в воздухе. Спасатели проветрили помещение а также осмотрели соседние квартиры, после чего попросили председателя квартирного товарищества как можно быстрее вызвать техников аварийной службы, чтобы привести в порядок неисправное оборудование.

Медики скорой осмотрели пострадавшего на месте.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.