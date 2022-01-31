Прокуратура расследует незаконную перевозку отходов между Эстонией и Финляндией(5)
В сотрудничестве с Центральной криминальной полицией Финляндии Департамент окружающей среды Эстонии расследует незаконные перевозки отходов между двумя государствами. Расследование ведется параллельно как в Финляндии, так и в Эстонии. В центре внимания уголовного производства, проводимого в Эстонии, находятся перевозки отходов в 2019 и 2020 годах, когда, согласно подозрениям, между Эстонией и Финляндией было перевезено всего 40 грузов без требуемых уведомительных и сопроводительных документов, содержащих в общей сложности более 1000 тонн отработанного масла и нефтяных остатков.
По подозрениям, в 2019 году в Эстонию на основании разрешения на ввоз строительных и сносных отходов также было ввезено 70 грузов, то есть примерно 1700 тонн остатков от механической переработки отходов, на перевозку которых не имелось соответствующего разрешения. Отходы, переработанные в Финляндии, были доставлены в Эстонию для дальнейшей переработки, и, согласно подозрениям, представители как компании, занимающейся посредничеством отходов, так и компании, принимающей их в Эстонии, знали об отсутствии разрешения, необходимого для перевозки и приема отходов.
По словам окружного прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Юргена Хюва, руководящего уголовным производством, нынешние и бывшие члены правления различных компаний действовали сознательно и согласованно с целью экономии расходов на транспортировку отходов. ”Передав специфические остатки от механической переработки отходов предприятию в Эстонии, не имеющему соответствующего разрешения на обращение с отходами, можно было сэкономить более 100 000 евро, но важнее этого опасность для окружающей среды, создаваемая несоответствующим требованиям обращением с запрещенными отходами”.
Руководитель следственного отдела Департамента окружающей среды Рокко Отс подчеркнул, что особые требования, установленные к обращению с отходами, необходимы для обеспечения безопасности. ”Незаконная перевозка отходов представляет опасность как для окружающей среды, так и для здоровья людей. Риски снижены при обороте и утилизации материалов, состав которых известен и проведен анализ их потенциального воздействия на окружающую среду. Однако отходы, содержащие нефтепродукты, представляют прямую опасность для окружающей среды в случае неправильного обращения и несоответствующей технологии. Также невозможно задним числом сортировать мелкоизмельченные отходы неизвестного происхождения и невозможно убедится, что они не содержат опасных веществ. Из-за этого установлены определенные требования к обращению с отходами и перевозке отходов, нарушение которых может иметь серьезные последствия”, — пояснил Отс.
Уголовное производство ведется в рамках совместной эстонско-финской следственной группы. ”Мы расследуем трансграничное преступление — незаконные перевозки отходов, где необходимо собрать доказательства в обеих странах и тесно сотрудничать. Совместная исследовательская группа позволит следственным органам двух стран обмениваться информацией быстрее и в упрощенном порядке. Согласно договоренности, каждое государство расследует преступления, совершённые его гражданами”, добавил прокурор.