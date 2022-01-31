Прокуратура расследует незаконную перевозку отходов между Эстонией и Финляндией

В сотрудничестве с Центральной криминальной полицией Финляндии Департамент окружающей среды Эстонии расследует незаконные перевозки отходов между двумя государствами. Расследование ведется параллельно как в Финляндии, так и в Эстонии. В центре внимания уголовного производства, проводимого в Эстонии, находятся перевозки отходов в 2019 и 2020 годах, когда, согласно подозрениям, между Эстонией и Финляндией было перевезено всего 40 грузов без требуемых уведомительных и сопроводительных документов, содержащих в общей сложности более 1000 тонн отработанного масла и нефтяных остатков.

По подозрениям, в 2019 году в Эстонию на основании разрешения на ввоз строительных и сносных отходов также было ввезено 70 грузов, то есть примерно 1700 тонн остатков от механической переработки отходов, на перевозку которых не имелось соответствующего разрешения. Отходы, переработанные в Финляндии, были доставлены в Эстонию для дальнейшей переработки, и, согласно подозрениям, представители как компании, занимающейся посредничеством отходов, так и компании, принимающей их в Эстонии, знали об отсутствии разрешения, необходимого для перевозки и приема отходов.

По словам окружного прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Юргена Хюва, руководящего уголовным производством, нынешние и бывшие члены правления различных компаний действовали сознательно и согласованно с целью экономии расходов на транспортировку отходов. ”Передав специфические остатки от механической переработки отходов предприятию в Эстонии, не имеющему соответствующего разрешения на обращение с отходами, можно было сэкономить более 100 000 евро, но важнее этого опасность для окружающей среды, создаваемая несоответствующим требованиям обращением с запрещенными отходами”.