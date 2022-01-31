ФОТО | Косатки напали у берегов Португалии на эстонскую яхту, откусив у нее кусок руля

Один из самых необычных инцидентов в прошлом году имел место осенью, когда компания ERGO получила сообщение о том, что две косатки напали у берегов Португалии на эстонскую яхту, откусив у нее кусок руля. ”Очень повезло, что животное не отломало перо руля целиком, поскольку в таком случае яхта стала бы неуправляемой, что могло бы иметь серьезные последствия”, — пояснил руководитель отдела имущественного ущерба ERGO Kindlustus Эрко Макиенко.

Затем касатки вышли со своей добычей на поверхность, что видно на прилагающемся снимке. Сумма ущерба составила более 10 000 евро, которые были возмещены ERGO. ”К счастью, киты редко встречаются в эстонских водах и, как правило, не нападают на суда. В то же время в период навигации столкновения с камнями и плавающими в воде предметами — повседневные явления. Вокруг эстонских архипелагов и в заливах море мелкое, поэтому расположение камней меняется каждую зиму”, — пояснил Макиенко.

В статистике ERGO наибольший ущерб судну в прошлом году составил 260 000 евро, когда совершенно новый катер столкнулся с затонувшим в воде неизвестным объектом, и восстановить судно было технически невозможно. ”Клиент отправился из Кярдла в Хелтермаа тем же курсом, которым благополучно прибыл в Кярдла полтора часа назад. На обратном пути, к сожалению, он попал в аварию”, — прокомментировал Макиенко.

По его словам, в летний период каждую неделю имеют место происшествия, когда катер или яхта врезаются в камни или садятся на мель, в результате чего повреждения получают киль, корпус или двигатель. Убытки могут составлять от тысячи до четверти миллиона евро. ”Случаются и кражи лодочных частей или моторов, но это скорее единичные случаи. Пожаров бывает меньше всего, но, если уж они случаются, суда обычно приходится утилизировать”, — сказал Макиенко.

По словам Эрко Макиенко, он для снижения вероятности происшествий в море многое можно сделать самостоятельно: ”Проверьте все необходимые по закону средства безопасности и техническое состояние судна. Убедитесь в том, что на борту есть регулярно обслуживаемые спасательные жилеты. Погода должна подходить для плавания и на момент достижения пункта назначения. Проверьте, что документация на маломерное судно в порядке. Кроме того, хочу напомнить, что хотя употребление небольшого количества алкоголя в море закон разрешает, ответственный водитель маломерного судна трезв”.