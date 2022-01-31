6 важных фактов: что изменится с завтрашнего дня для владельцев сертификатов о вакцинации!
Центр информационных систем здоровья и благополучия (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus — TEHIK), разработавший техническое решение COVID-сертификатов, информирует о том, что нужно знать человеку.
1. Срок действия сертификата о вакцинации истекает примерно для 15 000 человек, у которых с момента получения последней дозы вакцины прошло более 9 месяцев (270 дней). Свой сертификат на портале для пациентов digilugu.ee необходимо обновить:
- тем, кто получил бустерную дозу, но не сгенерировал новый сертификат;
- тем, кто получил бустерную дозу, но первый курс вакцинации состоял из одной дозы (человек получил дозу вакцины Яннсен или перенес вирус и получил одну дозу двухдозовой вакцины).
Людям, первый курс вакцинации которых завершился до 07.05.21 г. и не получившим бустерную дозу, для получения нового сертификата необходимо получить бустерную дозу.
2. Сертификат, сгенерированный после получения бустерной дозы, действует в течение 12 месяцев (365 дней) после получения бустерной дозы.
3. Маркировка на сертификате о вакцинации изменится для тех, первый курс вакцинации которых состоял из одной дозы (либо была получена однодозовая вакцина, либо была перенесена болезнь и получена только одна доза двухдозовой вакцины) и кто получил бустерную дозу. Вместо нынешнего сертификата 2/2 можно будет сгенерировать новый — с маркировкой 2/1, которая указывает, что первый курс вакцины состоял из одной дозы. Такую маркировку считывает как бустурную дозу и контрольное приложение, и это необходимо для путешествий. Ничего не изменится для владельцев сертификатов с маркировкой 3/3.
4. Люди будут получать уведомление! Люди, срок действия сертификата которых истекает, будут получать уведомление по электронной почте за 30 дней и за 2 дня до истечения срока. Для этого необходимо, чтобы адрес на портале eesti.ee был направлен на личный адрес электронной почты. Эту информацию можно будет видеть и на портале пациента digilugu.ee, и каждый сам сможет проверить действительность сертификата, отсканировав его QR-код на странице kontroll.digilugu.ee. Информацию о действительности можно получить также при помощи калькулятора на сайте vaktsineeri.ee.
5. Если владелец справки несовершеннолетний, то в Эстонии проверяющий сертификат о COVID теперь будет получать об этом уведомление на портале kontroll.digilugu.ee. Сертификат о завершении курса вакцинации для лица младше 18 лет действует в течение 15 месяцев. Проверяющий увидит в приложении оранжевое уведомление о том, что он должен запросить документ, подтверждающий возраст владельца сертификата. Для поездок срок действия сертификата для несовершеннолетних, как и для взрослых, составляет 9 месяцев.
6. Кроме того, в обращении находится 229 000 сертификатов, срок действия которых уже истек или скоро истечет. Эти сертификаты были сгенерированы до 21.10.2021 года, когда технический срок действия сертификатов составлял 180 дней. Мы рекомендуем владельцам и таких сертификатов сгенерировать новый сертификат и использовать его, поскольку сертификаты с истекшим сроком действия могут использоваться только внутри страны и в случае, если проверяющий использует приложение kontrolli.digilugu.ee.
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