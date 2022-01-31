6 важных фактов: что изменится с завтрашнего дня для владельцев сертификатов о вакцинации!

Центр информационных систем здоровья и благополучия (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus — TEHIK), разработавший техническое решение COVID-сертификатов, информирует о том, что нужно знать человеку.

1. Срок действия сертификата о вакцинации истекает примерно для 15 000 человек, у которых с момента получения последней дозы вакцины прошло более 9 месяцев (270 дней). Свой сертификат на портале для пациентов digilugu.ee необходимо обновить:

- тем, кто получил бустерную дозу, но не сгенерировал новый сертификат;

- тем, кто получил бустерную дозу, но первый курс вакцинации состоял из одной дозы (человек получил дозу вакцины Яннсен или перенес вирус и получил одну дозу двухдозовой вакцины).

Людям, первый курс вакцинации которых завершился до 07.05.21 г. и не получившим бустерную дозу, для получения нового сертификата необходимо получить бустерную дозу.

2. Сертификат, сгенерированный после получения бустерной дозы, действует в течение 12 месяцев (365 дней) после получения бустерной дозы.

3. Маркировка на сертификате о вакцинации изменится для тех, первый курс вакцинации которых состоял из одной дозы (либо была получена однодозовая вакцина, либо была перенесена болезнь и получена только одна доза двухдозовой вакцины) и кто получил бустерную дозу. Вместо нынешнего сертификата 2/2 можно будет сгенерировать новый — с маркировкой 2/1, которая указывает, что первый курс вакцины состоял из одной дозы. Такую маркировку считывает как бустурную дозу и контрольное приложение, и это необходимо для путешествий. Ничего не изменится для владельцев сертификатов с маркировкой 3/3.