За сутки в Эстонии выявлено 4964 случая заражения коронавирусом, умер один человек

По состоянию на утро 31 января в больнице находятся 346 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 219 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 171, или 78,1%, не вакцинированы и 48, или 21,9%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 48 новых историй болезни. Умер один невакцинированный зараженный коронавирусом — 94-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 9 756 результатов теста, из которых 4 964 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 345,7 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 562,6 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 1 087 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 95. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 379 837 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,4%.

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