Светоотражатели на дорогах в три раза снизили количество столкновений автомобилей с дикими животными

Несчастные случаи с дикими животными чаще всего происходят в сумерках или в темноте, когда активность животных повышается. Таким образом, установка светоотражателей на сигнальные столбики по обочинам дорог может быть очень действенной для их отпугивания.

В ходе исследования на 34 участках дорог протяженностью от 800 м до 1,8 км были установлены светоотражатели, при этом были отобраны опасные участки, на которых было зарегистрировано наибольшее количество ДТП, связанных с дикими животными. Результаты исследования сравнивали с аналогичными дорожными участками, не оснащенных светоотражателями. Через год выяснилось, что количество ДТП на участках со светоотражателями было в 3,13 раза меньше.

По словам руководителя проекта Эстонского общества охотников Урмаса Сальму, уборка погибших на дорогах животных является повседневной задачей охотников.

”Поскольку таких аварий происходит очень много, необходимо срочно что-то предпринять. Мы не можем опутать всю Эстонию проволочными заграждениями, поскольку это означает, во-первых, огромные финансовые затраты, а во-вторых, значительно ограничит природное разнообразие. Строить экомосты для животных было бы еще сложнее и затратнее, и для Эстонии в целом это точно не выход. Поэтому мы искренне надеемся, что данное исследование даст нам возможность шире использовать в Эстонии светоотражатели”, — пояснил Сальму.

По словам Таави Крууса — руководителя группы If Kindlustus по нанесенному транспортным средствам ущербу — страховое общество ежедневно занимается последствиями подобных дорожно-транспортных происшествий.

”В среднем по всей Эстонии каждый день происходит 15 серьезных столкновений автомобилей с крупными дикими животными, так что мы имеем дело с большой проблемой. В большинстве случаев такие аварии заканчивается смертью животного, но в них также получали серьезные травмы и даже гибли водители”, — добавил Круус.