Светоотражатели на дорогах в три раза снизили количество столкновений автомобилей с дикими животными(7)
Серьезной проблемой на дорогах Эстонии являются дорожно-транспортные происшествия, вызванные столкновениями с дикими животными: ежегодно в результате подобных столкновений одних лишь косуль гибнет более 5000. Эстонское общество охотников и страховое общество If Kindlustus изучают эффективность светоотражателей в снижении количества подобных аварий. Первый этап трехлетнего исследования показал, что светоотражатели помогли значительно сократить количество ДТП.
Несчастные случаи с дикими животными чаще всего происходят в сумерках или в темноте, когда активность животных повышается. Таким образом, установка светоотражателей на сигнальные столбики по обочинам дорог может быть очень действенной для их отпугивания.
В ходе исследования на 34 участках дорог протяженностью от 800 м до 1,8 км были установлены светоотражатели, при этом были отобраны опасные участки, на которых было зарегистрировано наибольшее количество ДТП, связанных с дикими животными. Результаты исследования сравнивали с аналогичными дорожными участками, не оснащенных светоотражателями. Через год выяснилось, что количество ДТП на участках со светоотражателями было в 3,13 раза меньше.
По словам руководителя проекта Эстонского общества охотников Урмаса Сальму, уборка погибших на дорогах животных является повседневной задачей охотников.
”Поскольку таких аварий происходит очень много, необходимо срочно что-то предпринять. Мы не можем опутать всю Эстонию проволочными заграждениями, поскольку это означает, во-первых, огромные финансовые затраты, а во-вторых, значительно ограничит природное разнообразие. Строить экомосты для животных было бы еще сложнее и затратнее, и для Эстонии в целом это точно не выход. Поэтому мы искренне надеемся, что данное исследование даст нам возможность шире использовать в Эстонии светоотражатели”, — пояснил Сальму.
По словам Таави Крууса — руководителя группы If Kindlustus по нанесенному транспортным средствам ущербу — страховое общество ежедневно занимается последствиями подобных дорожно-транспортных происшествий.
”В среднем по всей Эстонии каждый день происходит 15 серьезных столкновений автомобилей с крупными дикими животными, так что мы имеем дело с большой проблемой. В большинстве случаев такие аварии заканчивается смертью животного, но в них также получали серьезные травмы и даже гибли водители”, — добавил Круус.
Для обеспечения максимально объективного результата исследования сбор статистических данных продолжится три года, — с начала 2021 года до конца 2023 года. Разработку методологии исследования, заключающегося в установке по обочинам дорог сигнальных столбиков со светоотражателями, а также подведение итогов исследования взял на себя доцент Эстонского университета естественных наук Тийт Рандвеэр, по мнению которого потенциал применения светоотражателей нуждается в обязательном дальнейшем изучении.
”Год показал, что светоотражатели помогли сократить на опасных дорожных участках количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с дикими животными. Поскольку польза от светоотражателей проявилась уже после первого года их применения, стоит серьезно подумать о расширении их применения в Эстонии”, — пояснил Рандвеэр.