В олимпийской сборной Эстонии обнаружен второй положительный случай коронавируса

Сюзан тренировалась без близкого контакта по особым правилам, сдавая два отрицательных теста каждый день. К сожалению, выяснилось, что результаты теста в субботу вечером и в воскресенье утром, были положительными, и Куэльм была отправлена на самоизоляцию, где также находится тренер лыжной сборной Рихо Роозипыльдо.

"К сожалению, сегодняшние правила в равной степени распространяются на всех участников Олимпиады, то есть все действия основаны только на одном — отрицательном тесте на коронавирус", — сказал Марти Райю, глава эстонской делегации.

Куэльм заразилась коронавирусом в конце прошлого года и два раза в неделю сдавала отрицательные тесты. Тренер по зимним видам, Индрек Тобрелутс, в шоке. "Это большой удар для нас, потому что Олимпийские игры для Куэльм теперь разрушены. Она находится в очень хорошей физической форме, но, к сожалению, ничего не поделаешь, мы должны следовать правилам и надеяться, что спортсменка, которая здорова, в будущем будет сдавать отрицательные тесты ", — рассказал Индрек.

По правилам, Сюзан покинет самоизоляцию, если у нее не будет симптомов и будет два подряд отрицательных теста. Затем к ней будут снова относиться, как и ко всем окружающим, она сможет тренироваться и соревноваться.