Эстония снова обновила антирекорд по недельному числу зараженных коронавирусом

С 23 по 30 января в Эстонии были выявлены 41 167 новых случаев заражения - на 69,1% больше, чем неделей ранее, когда заболели 24 344 человека, пишет RusERR.

Антирекорд по числу новых случаев заражения обновился в Эстонии третью неделю подряд, а в целом распространение коронавируса в Эстонии, резко ускорившееся с появлением нового омикрон-штамма, растет седьмую неделю подряд.

Несмотря на быстрое распространение новой волны инфекции, число госпитализированных остается стабильным (312 пациентов с коронавирусо, что на одного больше, чем неделей ранее)

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в воскресенье составила 4927 случаев на 100 000 населения, увеличившись с 2928 неделей ранее.

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