Кая Каллас: Германия должна помочь Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию поддержать Украину в сложившейся напряженной ситуации на границах, к которым Россия стягивает десятки тысяч своих солдат. "Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к украинцам. Украина попросила о помощи. Эта страна нуждается в поддержке для самообороны от агрессора", — подчеркнула Каллас в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном в понедельник, 31 января.

Эстония хочет передать Украине девять гаубиц, полученных Таллинном из запасов бывшей ГДР. Однако Германия не дала своего согласия на поставку этого оружия третьей стороне. Киев, в свою очередь, тоже неоднократно просил Берлин о поставках оружия, но власти ФРГ на эти просьбы неизменно отвечали отказом.

В интервью Bild Каллас также отвергла требования Москвы к НАТО. "Мы не можем позволить России восстановить политическое и военное влияние на ее соседей, — подчеркнула она. — Кремль не имеет права голоса в том, что касается решений НАТО, и мы не будем принимать ультиматумы России".

Глава эстонского правительства назвала реальной угрозу военного вторжения РФ в Украину. "Мы должны быть готовы к соответствующим шагам, если Россия откажется от дипломатии", — указала она. В таком случае, подчеркнула Каллас, санкции против Москвы должны быть "обширными, жесткими и точными".

Обострение конфликта между Западом и Россией

По данным стран Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выдвинула ряд требований к США и НАТО по так называемым "гарантиям безопасности", касающимся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили на них отказом. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае вторжения в соседнее государство.