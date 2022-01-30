30.01.2022, 20:38
Не всегда адекватен. Полиция просит помощи в поисках 59-летнего мужчины(1)
ФОТО: Департамент полиции и погранохраны
Полиция просит помощи в поисках 59-летнего Райта, который ушел из попечительского дома в деревне Выйсику волости Пылтсамаа в Йыгевамаа.
Сообщение о пропаже Райта поступило в 17.20, в последний раз его видели в 15.30. По состоянию здоровья мужчина не всегда может адекватно сориентироваться в происходящем.
Полицейские проверили окрестности попечительского дома, находящиеся рядом заброшенные здания, улицы и дороги. Поиски продолжаются.
Его рост примерно 170 см, он лыс. На нем коричневая блуза с длинными рукавами, темно-синие спортивные брюки и шлепанцы.
Полиция просит всех, кто увидит или видел Райта, сразу же позвонить на номер 112.