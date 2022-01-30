ВИДЕО | В рижской девятиэтажке ветер сорвал балкон

В программе TV3 рассказывается о том, что жилец дома Кристина в один момент увидела висящий на уровне окон третьего этажа гигантский кусок бетонного мусора. Очередной порыв ветра грозил либо зашвырнуть конструкцию в окно квартиры, либо остатки мусора обвалились бы вниз в любой момент.

"Когда я зашла на кухню и открыла окно, то увидела, что внизу стоят представители компании Selectum Home, управляющей нашим домом, я наблюдала как кусок мусора бьет мне в окно. Представители компании заметили, что я дома, пришли ко мне и через окно срезали мусор. Единственно дальше обломки упали на балкон второго этажа", — рассказывает жительница третьего этажа дома.

"После этого они ушли, но я заметила, что другая стена соседского балкона тоже частично висит в воздухе. Я снова позвонила, попросила менеджера что-то сделать, но они сказали, что сегодня ничего сделать нельзя, так как на улице метель. У меня спальня на той стороне, я боялась, что что-то влетит мне в окно. Я думала, может быть, стоит вызвать пожарных, но мне сказали, что это не входит в компетенцию спасателей", — отмечает Кристина.

После недолгих раздумий Кристина решила не рисковать и сообщить о происходящем в ответственные службы. Спасатели прибыли быстро. "Из моей квартиры один пожарный держал обломки, чтобы они не зацепили мое окно, а другой на веревке спустился с пятого этажа и перерезал кусок мусора".

Эта ситуация произошла совсем недавно, когда в стране был ураган. И теперь перед жильцами дома стоит вопрос — переживут ли их балконы следующую стихию? Почти все балконы надо ремонтировать. И платить за это придется всем жильцам — ведь фасад дома является общим.