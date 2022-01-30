Германия еще не дала ответа по вопросу отправки Эстонией гаубиц на Украину
Эстония еще не получила официального ответа Германии относительно своего намерения отправить Украине закупленные у Финляндии 122-миллиметровые гаубицы немецкого производства, сообщил президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat .
"Берлин в настоящее время обрабатывает этот запрос, но, в связи с тем, что у нас жесткий подход к политике в области вооружений, он все еще в работе, поскольку должен пройти через несколько инстанций", — сказала на этой неделе в интервью ERR посол ФРГ в Эстонии Кристиане Хохманн.
Гаубицы, которые Эстония собирается передать Украине, изначально принадлежали ГДР. Затем они перешли в собственность ФРГ, а в 1990-е их купила Финляндия, пишет rus.err.
Эстония закупила у Финляндии 122-миллиметровые пушки в 2009 году. Тогда стоимость 42 гаубиц и необходимых боеприпасов к ним составила 31 миллион эстонских крон.