Германия еще не дала ответа по вопросу отправки Эстонией гаубиц на Украину

"Берлин в настоящее время обрабатывает этот запрос, но, в связи с тем, что у нас жесткий подход к политике в области вооружений, он все еще в работе, поскольку должен пройти через несколько инстанций", — сказала на этой неделе в интервью ERR посол ФРГ в Эстонии Кристиане Хохманн.