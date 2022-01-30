Читатель спрашивает: может ли работодатель без предварительного уведомления ввести обязательное использование маски?

Отвечает консультант Инспекции труда по вопросам рабочей среды Пирет Кальюла.

Обязанностью работодателя является создание безопасной рабочей среды. Одним из условий для этого может быть установление необходимых правил, например, обязанность использовать средства индивидуальной защиты. Так как исполнение подобной обязанности не подразумевает от работника какой-либо подготовки, единственное, что требуется от работодателя — это обеспечить работника маской, а предварительное уведомление делать не обязательно. Кроме того, резко выросшее число случаев заражения коронавирусом не позволяет делать каких-либо долгосрочных прогнозов.

При использовании средства индивидуальной защиты большое значение имеют его защитные свойства. Рациональным является использование только по-настоящему эффективного средства индивидуальной защиты. Защитные свойства визиров заметно уступают маскам, так как они не защищают от попадания вируса в организм вместе с вдыхаемым воздухом. Визир скорее защищает от брызг во время кашля или чихания. Визир может быть эффективен только при его совместном использовании с маской.

Также для использования в рабочей среде не подходят и многоразовые т. н. немедицинские маски, основная функция которых — защита пользователя и окружающих от капель слюны, а также ограничение контакта рук и защищенных маской участков лица. Такая маска не является заменой ни медицинской маске, ни маскам типа FFP2 или FFP3.

Мы обращаем особое внимание на то, что в качестве средства индивидуальной защиты можно использовать только медицинскую маску или маску типа FFP2 или FFP3, обеспечивающую защиту дыхательных путей.

В том случае, если работодатель сделал ношение масок обязательным, работник должен подчиниться этому требованию.