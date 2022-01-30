ГРАФИК | Завтра с утра цена на электроэнергию пойдет вверх

Самым дешевым свет будет с двух до трех ночи (48,33 евро за киловатт-час), а самым дорогим — с семи до восьми вечера (240,67 евро).

Среднесуточная цена биржи Nordpool для Эстонии составит 176,44 евро за мегаватт-час (в воскресенье — 75,53 евро за мегаватт-час). Для Финляндии средняя цена будет 172,85 евро за мегаватт-час.

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