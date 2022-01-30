Юри Мыйз: когда пожилые жалуются, что счета за свет больше, чем пенсия, - значит расходуют слишком много

"У нас нет кризиса с электроэнергией. Кризис — это не когда электричество дорогое, а когда электричества нет", — сказал Мыйз.

А как тогда называть ситуацию, когда большая часть населения столкнулась с материальными трудностями? Если это не кризис, то что это?

"Это людская бедность. Исходя из их положения — перепотребление. Когда появляются истории о пожилых людях, у которых счета за электроэнергию больше, чем пенсия, то, следовательно, расходуется слишком много. Это значит, что они не смогли достаточно быстро отреагировать. Ничего другого".

Если у человека дом, доход чуть выше среднего, биржевой пакет на оплату электричества и неимоверно большие счета, то они жили на широкую ногу и государство не должно помочь?

"Должно, но это был один месяц и меры помощи уже имеются. Все должны находить свои места для экономии — и люди, и государство", — говорит Мыйз, по мнению которого Кая Каллас является отличным премьер-министром.

Как считает бывший политик, обвинения в адрес государства чрезмерны. "Тур в Египет — 2000 евро, счет за электричество — 200 евро. Живи, как хочешь. Если хочешь, строй дом наполовину больше и плати 400", — сказал бизнесмен.