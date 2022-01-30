За рубежом
30.01.2022, 15:31

ВИДЕО | В зоопарке Ташкента мать бросила свою дочь в вольер к медведю

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ФОТО: Pixabay

В зоопарке Ташкента молодая мама на глазах у посетителей сбросила свою маленькую дочь в вольер к бурому медведю, сообщает издание "Znak" со ссылкой на телеграм-канал Tashkent Zoo Official.

”Медведь Зузу медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Работники отдела „Хищные” быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел”, — рассказали в зоопарке.

После этого девочку достали из вольера, ее обследовала медсестра. У ребенка ушибы, поскольку мать бросила ее через металлическую ограду с высоты пять метров. Девочка находится под наблюдением врачей. Мотивы женщины устанавливаются.

Видео можно посмотреть здесь.

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