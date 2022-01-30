30.01.2022, 15:31
ВИДЕО | В зоопарке Ташкента мать бросила свою дочь в вольер к медведю(28)
”Медведь Зузу медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Работники отдела „Хищные” быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел”, — рассказали в зоопарке.
После этого девочку достали из вольера, ее обследовала медсестра. У ребенка ушибы, поскольку мать бросила ее через металлическую ограду с высоты пять метров. Девочка находится под наблюдением врачей. Мотивы женщины устанавливаются.
Видео можно посмотреть здесь.