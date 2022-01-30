30.01.2022, 13:56
Житель Нарвы, пытавшийся зарезать своего собутыльника, отдан под суд(8)
Согласно обвинительному заключению, в сентябре прошлого года мужчина и двое его приятелей в течение нескольких дней совместно распивали алкоголь в квартире обвиняемого.
4 сентября между хозяином и одним из гостей произошел конфликт. 33-летний мужчина, по версии следствия, вооружился сразу двумя ножами и нанес несколько ударов в грудь своему 36-летнему знакомому.
После вмешательства другого гостя пострадавшему удалось выбраться из квартиры и вызвать скорую помощь. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшего.
Обвиняемый в тот же день был взять под стражу, где и остается до сих пор по требованию прокуратуры.
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