ЧП и криминал
30.01.2022, 13:56

Житель Нарвы, пытавшийся зарезать своего собутыльника, отдан под суд

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Foto: Ilmar Saabas

11 февраля в Вируском уездном суде начнется рассмотрению по существу уголовного дела, в котором 33-летнего жителя Нарвы обвиняют в попытке убийства своего знакомого, передает rus.err.

Согласно обвинительному заключению, в сентябре прошлого года мужчина и двое его приятелей в течение нескольких дней совместно распивали алкоголь в квартире обвиняемого.

4 сентября между хозяином и одним из гостей произошел конфликт. 33-летний мужчина, по версии следствия, вооружился сразу двумя ножами и нанес несколько ударов в грудь своему 36-летнему знакомому.

После вмешательства другого гостя пострадавшему удалось выбраться из квартиры и вызвать скорую помощь. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшего.

Обвиняемый в тот же день был взять под стражу, где и остается до сих пор по требованию прокуратуры.

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