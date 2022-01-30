Великий Рафаэль Надаль переборол россиянина Даниила Медведева в супер-финале Australian Open

Первый сет получился проходным для Даниила - 6:2. У Надаля не шла подача, он не мог навязать борьбу на геймовых очках, и закономерно уступил - 2:6.

Во втором сете мы увидели привычного Рафаэля, заряженного на борьбу и цепляющегося за каждый розыгрыш. Партия закономерно завершилась тай-брейком - 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

В третьем сете ключевым стал шестой гейм - Даниил попытался брейкануть и забрать подачу испанца, но Надаль отыгрался с брейк-пойнтов и сравнял счет - 3:3. То, что не получилось у Медведева, получилось у Надаля - ему удалось сделать брейк в девятом гейме и забрать весь сет - 6:4.

С таким же счетом закончился и четвертый сет, а вот в пятом началась настоящая чемпионская игра, в которой сильнее оказался испанец - 7:5.