Сводка за сутки: в Таллине автобус врезался в ехавшую по той же полосе навстречу легковушку, пострадали двое

В ночь на воскресенье в 00.26 случилась авария в Таллинне на Эхитаяте теэ. Автобус MAN, за рулем которого находился 57-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Volkswagen, ехавшим навстречу автобусу по той же полосе движения. За рулем легковушки был 39-летний мужчина.