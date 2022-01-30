30.01.2022, 07:59
Сводка за сутки: в Таллине автобус врезался в ехавшую по той же полосе навстречу легковушку, пострадали двое(1)
Полиция задержала 20 водителей
В ночь на воскресенье в 00.26 случилась авария в Таллинне на Эхитаяте теэ. Автобус MAN, за рулем которого находился 57-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Volkswagen, ехавшим навстречу автобусу по той же полосе движения. За рулем легковушки был 39-летний мужчина.
Причина, по которой Volkswagen ехал навстречу и другие обстоятельства ДТП устанавливаются.
Водитель Volkswagen и его пассажирка (51-летняя женщина), доставлены в больницу.
За минувшие сутки полиция задержала 20 нетрезвых водителей.