ФОТО и ВИДЕО | Снежная буря в Эстонии: тяжелые дорожные условия, отмена авиарейсов, почти 10 000 домохозяйств без электричества

По словам представителя Таллиннского аэропорта, снежная буря набирает обороты и вносит коррективы в расписание авиарейсов. "Нам уже пришлось отменить и перенаправить в другие города 3-4 рейса", — подтвердили в Таллиннском аэропорту.

"Рейс авиакомпании Ryanair Рим-Таллинн был перенаправлен в Вильнюс. Рейс LOT Варшава-Таллинн вернулся в Варшаву. Рейс Ryanar Неаполь-Таллинн был перенаправлен в Ригу. Рейс Lufthansa Франкфурт-Таллинн был перенаправлен в Ригу", — рассказала специалист по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Яне Калласте.

"В настоящее время посадке мешает сильный боковой ветер. Решение о посадке всегда принимает экипаж самолета, отдавая приоритет безопасности", — пояснила Калласте.

Среди других не смог совершить в Таллинне посадку самолет, следовавший из российского Краснодара с баскетбольной командой "Локомотив Кубань" на борту, которая завтра вечером должна встретиться с эстонским клубом BC Kalev/Cramo. Самолет сделал несколько кругов в районе Пайде и отправился в сторону Санкт-Петербурга, где, вероятно, спортсменам предстоит провести ночь и уже утром попытаться добраться до Эстонии.

На данный момент из-за снежной бури почти 10 000 домохозяйств остаются без электричества.

Дорожные условия осложнены практически на всех трассах Эстонии.



