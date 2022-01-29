"Это может стать кошмаром". США говорят о беспрецедентной концентрации российских войск у границ Украины

На пресс-конференции в Вашингтоне Милли и министр обороны США Ллойд Остин заявили, что новой войны можно избежать, однако в случае если она все же произойдет, последствия будут самыми ужасными.

По словам Милли, озабоченность США связана с тем, что ничего подобного на своих границах Россия раньше не делала. "Происходит ли что-то новое? Да, безусловно происходит — с точки зрения того, какие российские учения мы наблюдали в прошлом, — сказал генерал. — По масштабу, размаху и числу военных это превосходит все, что наблюдалось в последнее время. Я думаю, чтобы увидеть нечто похожее, придется заглянуть довольно далеко во времена холодной войны".

"С учетом того, какие силы собраны — сухопутные маневренные войска, артиллерия, баллистические ракеты, военно-воздушные силы, — если все это вместе будет применено против Украины, произойдет нечто-то очень серьезное, что приведет к значительному числу жертв, — продолжил Милли. — Можете себе представить, как это будет выглядеть в густонаселенных районах, около дорог и так далее. Это может быть просто кошмарно. Может быть ужасающе".

При этом министр обороны США подчеркнул, что США готовы помогать Украине, в том числе поставками оружия. Киев уже получил от Вашингтона четыре партии товаров военного назначения, в том числе боеприпасы, одноразовые гранатометы SMAW-D и ракеты противотанкового комплекса Javelin.

"Конфликта можно избежать. Для дипломатии все еще есть время и место, — сказал Остин. — Нет никаких причин, чтобы эта ситуация вылилась в конфликт. [Президент России Владимир Путин] может отдать приказ об отводе войск".

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