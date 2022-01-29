Кадай: правительство должно изменить подход к вакцинации

"Должно произойти изменение в подходе правительства к вакцинации и главное внимание должно быть направлено именно на группы риска. Вакцинирование этих людей бустерными дозами обязательно. Однако здесь не следует говорить людям, что это поможет остановить с распространением вируса — это не эффективно", — считает советник канцлера права Мартин Кадай.

Кадай считает, что пересмотреть нужно и систему тестирования, так как массовое тестирование слишком затратно и нецелесообразно, ведь диагноз можно ставить и по симптомам заболевшего, а наличие положительного теста мало что решает в перспективе.

"Делать тесты есть смысл в том случае, если распространение вируса находится на низком уровне и его можно отследить. Тогда можно идентифицировать заражённого, идентифицировать близкоконтакных людей и направить заболевшего в самоизоляцию, а других в карантин. Через это можно было бы отслеживать вирус и приостанавливать его. Сейчас же, когда у нас распространяется с штамм с высокой заражаемостью, такой план просто не сработает", — добавил Кадай.