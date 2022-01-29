Исследование: таллинцы чаще всего сортируют бумагу и картон

Как показал проведенный осенью опрос, бумагу и картон отдельно от прочего мусора собирает 83% жителей Таллинна, залоговую тару — 82%, а опасные отходы — 75%.

”Сортировка отходов по видам должна стать более удобной. С этой целью в начавшемся году при сотрудничестве с организациями повторного использования мы установим в городе больше контейнеров для упаковки (пластиковой и металлической, стеклянной, из бумаги и картона), чтобы они стали доступнее, — сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм. — Самая распространенная причина отказа от сортировки отходов на данный момент в том, что это неудобно, так как необходимые контейнеры находятся слишком далеко”.

Отходы электрического и электронного оборудования отдельно собирает 60% таллинцев, одежду — 58%, а органические отходы (в т.ч. продуктовые) — 53%. Упаковку без залога, включая пластиковую и металлическую, стеклянную, а также из бумаги и картона, всегда отделяет от другого мусора 44% таллинцев. По данным исследования особенно тщательно к домашней сортировке отходов относятся пожилые люди — например, отходы органического происхождения сортирует около 81% людей старше 65 лет.

В общественном пространстве, например, на улице, автобусной остановке или в парке в специальные урны по типам отходов в большинстве случаев выбрасывает мусор 24% горожан. Мусорные ящики с ячейками по типам отходов считают достаточно доступными 53% жителей Таллинна.

В течение прошлого года 41% опрошенных отвозили отходы на станцию сбора. Услуги станций по сбору отходов оцениваются участниками опроса достаточно высоко — средняя оценка составила 3,5 по 4-балльной шкале.