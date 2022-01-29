Президента Италии не отпустили на покой. Ему не смогли найти замену

Италией правят парламент и правительство, и первым лицом в государстве является премьер-министр. Однако у президента тоже довольно полномочий, включая назначение премьера и объявление досрочных выборов. Он часто выступает гарантом стабильности и посредником между партиями в периоды политических кризисов.

Случаются эти кризисы с завидной частотой: редкое правительство в Италии удерживается у власти больше года. Тогда как президента избирают сразу на семь лет.

Сицилиец Маттарелла собрался на покой, ссылаясь на преклонный возраст, и основным кандидатом в президенты считался нынешний премьер Марио Драги. Среди кандидатов изначально оказался и бывший премьер Сильвио Берлускони, однако он быстро снял свою кандидатуру, признав, что не подходит на роль нейтрального арбитра итальянской политики.

Берлускони и другие правые, включая лидера антииммигрантской "Лиги" Маттео Сальвини, которого пресса именует "другом Путина", продвигали в президенты спикера сената Элизабетту Казеллати.

Голосование в несколько туров зашло в тупик после пяти дней споров; никто из предложенных кандидатов не набрал большинства голосов. В итоге Сальвини призвал снова утвердить президентом Маттареллу.

"Итальянцы не заслуживают еще нескольких дней этой неопределенности. Давайте переназначим президентом Маттареллу, а Драги — премьером, пообедаем и займемся делом. Проблемы итальянцев не терпят отлагательства".

Многие и до этого призывали Драги остаться во главе правительства, поскольку у бывшего главы Европейского центробанка хорошая репутация в Евросоюзе и приличный опыт борьбы с экономическими кризисами.

Сейчас эти качества как никогда пригодятся правительству Италии. Страна погрязла в долгах после нескольких лет разнузданного популизма и пандемии, и восстановление зависит от того, как она справится с волной "Омикрона" и сможет ли уговорить ЕС не откладывать выделение миллиардов евро помощи из антикризисного фонда.