ГРАФИК | Смотрите, какие цены на электричество ожидают нас завтра

В течение всего дня в воскресенье, 30 января, биржевая цена на электроэнергию будет ниже 100 евро за мегаватт-час. Самой низкой она будет с 4 до 5 часов утра и составит 31,96 евро за мегаватт-час. Наиболее высокой биржевая цена на электроэнергию будет вечером — с 17 до 18 часов. Стоимость в это время составит 99,08 евро.

Среднесуточная цена на бирже Nordpool для Эстонии составит в воскресенье 75,53 евро за мегаватт-час (в субботу — 137,35). Для Финляндии средняя цена — 37,66 евро, что примерно на 10 евро дешевле, чем днем ранее.

Напомним также, что 7 декабря среднесуточная цена на электроэнергию достигла отметки 469,03 евро за мегаватт-час, а в момент пикового спроса в течение дня цена превышала 1000 евро.

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