Несмотря на проблемы, глобальный экономический рост остаётся сильным

В этом году экономический рост замедлится до более умеренных темпов. Личное потребление и чистый экспорт вносят наибольший вклад в экономический рост. Однако цены растут быстрее, чем в прошлом году. В то же время рост заработной платы ускоряется, а покупательная способность домохозяйств не снижается.

Помимо того, что инфляция может оказаться более стабильной, чем прогнозировалось, существуют более серьёзные риски, связанные с геополитикой. Эскалация конфликта с Россией усугубит энергетический кризис в Европе и ударит по экономике сильнее, чем ожидалось. Это повлияет на внешнюю торговлю, на цену энергии и многих видов сырья и ухудшит перспективы экономического роста и рынка труда, в том числе в Эстонии.

В ближайшие кварталы ожидается снижение инфляции, но нельзя исключать, что быстрый рост цен сохранится дольше. Это особенно касается Соединённых Штатов. Центральные банки приступили к нормализации своей денежно-кредитной политики. Федеральная резервная система США завершит покупку активов в первом квартале этого года, и Swedbank прогнозирует, что процентные ставки начнут расти уже в марте. В общей сложности ожидается, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки четыре раза в этом году и дважды в следующем, доведя показатель до 1,75% к концу следующего года. Однако Европейский центральный банк не изменит процентные ставки в ближайшие два года, поскольку ожидается, что инфляция в еврозоне замедлится до уровня ниже 2% в следующем году. Однако дополнительные крупномасштабные покупки активов для смягчения последствий пандемии будут завершены в марте этого года.

Ожидается, что экономический рост США, достигший 5,6% в прошлом году, замедлится в этом году до 3,7%. Однако экономический рост в зоне евро замедлится с 5,1 до 3,9 процента. Ожидается, что экономический рост в следующем году будет ниже 3% как в США, так и в еврозоне. Экономический рост Китая замедлился из-за сочетания таких факторов, как нулевая терпимость к распространению коронавируса, охлаждение сектора недвижимости и нехватка энергии. Swedbank прогнозирует 5-процентный экономический рост в Китае в этом и следующем году.

Эстонская экономика выросла за первые три квартала прошлого года на 8,5%. Оперативные статистические данные показывают, что сильный экономический рост продолжился в последнем квартале прошлого года, хотя и более медленными темпами. Дефицит рабочей силы обострился, проблемы с поставками остаются критическими, а цены на энергоносители резко выросли, но общее настроение в экономике Эстонии в декабре пока оставалось оптимистичным. Уверенность промышленных компаний в увеличении своих заказов и производства в ближайшие месяцы очень сильна, в то время как ожидания спроса в секторе услуг ослабли.

По прогнозу Swedbank, в этом году экономика Эстонии вырастет на 3,5%. Мы скорректировали рост в этом году немного в сторону понижения, поскольку высокие цены на энергоносители, вероятно, ударят по населению и бизнесу сильнее, чем мы ожидали в нашем предыдущем прогнозе два месяца назад. Хотя зарубежный спрос и в этом, и в следующем году ослабнет, он должен предоставить эстонским предприятиям хорошие экспортные возможности. В этом году частное потребление и чистый экспорт внесут наибольший вклад в экономический рост. В следующем году ожидается рост ВВП на 3,2%. Хотя штамм коронавируса омикрон привёл к очень большому количеству заражений, и в результате нагрузка на больницы увеличивается, мы не ожидаем значительного влияния на экономическую активность. Решения правительства в области экономической и фискальной политики в этом году будут всё больше зависеть от всеобщих выборов, которые состоятся в марте 2023 года.