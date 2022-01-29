Транспортный департамент рекомендует в ночь на воскресенье по возможности избегать поездок на автомобиле

В ночь на воскресенье в Эстонии будут сложные погодные и дорожные условия. По возможности следует избегать передвижения в субботу вечером и в ночь на воскресенье. Поскольку к утру воскресенья в некоторых местах может выпасть до 25 см снега, по небольшим дорогам будет просто не проехать, сообщил пресс-секретарь Транспортного департамента.