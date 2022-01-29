Транспортный департамент рекомендует в ночь на воскресенье по возможности избегать поездок на автомобиле(1)
В связи с резко ухудшающимися погодными условиями Транспортный департамент рекомендует по возможности воздержаться от поездок на автомобиле в субботу вечером и в ночь на воскресенье. Сильный ветер также может нарушить паромное сообщение, пишет rusERR.
В ночь на воскресенье в Эстонии будут сложные погодные и дорожные условия. По возможности следует избегать передвижения в субботу вечером и в ночь на воскресенье. Поскольку к утру воскресенья в некоторых местах может выпасть до 25 см снега, по небольшим дорогам будет просто не проехать, сообщил пресс-секретарь Транспортного департамента.
Транспортный департамент напоминает водителям, что зимой особенно важны выбор правильной скорости и стиля вождения. Максимально разрешенная скорость не является обязательной для участников дорожного движения. При движении по оживленной дороге необходимо соблюдать безопасную дистанцию и избегать обгонов.
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