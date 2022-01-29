ФОТО | Открылся спортивный комплекс Ныммеской гимназии

Коллектив школы поздравят с долгожданным событием мэр Михаил Кылварт и вице-мэр Вадим Белобровцев, а также старейшина Нымме Лаури Паэвеэр.

”В Таллинне текущий учебный год посвящен спорту и поэтому открытие нового спортивного комплекса имеет особенное значение. Для Ныммеской гимназии — это очень долгожданное событие, ведь до сих пор в здании школы практически не было условий для занятий спортом. Теперь уроки физкультуры могут проходить в стенах родной школы, не говоря уже о других возможностях, появившихся в новом здании, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — В школе созданы замечательные условия для развития у учеников привычки к активному образу жизни, начиная от большого спортивного зала и заканчивая тренажерным залом и залом для занятий аэробикой. После окончания уроков сюда могут приходить местные жители и другие горожане”.

Директор Таллиннской ныммеской гимназии Рихо Уульма отметил, что среди ныммеских сосен десятилетиями достигались высокие спортивные результаты, однако столь же долго район ждал появления хорошего спортивного комплекса. ”Еще тринадцать лет назад в нашем прекрасном актовом зале проходили и уроки физкультуры, и праздничные мероприятия. После ремонта отсюда исчезли баскетбольные кольца и зал приобрел более торжественный облик. К счастью, районная управа подыскала для нас временные площадки для проведения уроков физкультуры. Благодаря гостеприимству спортивного комплекса Sõbra Spordihoone и Ныммеского теннисного центра, наши ученики смогли заниматься спортом, — сказал Уульма и добавил. — 70 лет ожидания оправдали себя, наконец у школы появился свой спортивный комплекс!”