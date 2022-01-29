ФОТО | Открылся спортивный комплекс Ныммеской гимназии
Коллектив школы поздравят с долгожданным событием мэр Михаил Кылварт и вице-мэр Вадим Белобровцев, а также старейшина Нымме Лаури Паэвеэр.
”В Таллинне текущий учебный год посвящен спорту и поэтому открытие нового спортивного комплекса имеет особенное значение. Для Ныммеской гимназии — это очень долгожданное событие, ведь до сих пор в здании школы практически не было условий для занятий спортом. Теперь уроки физкультуры могут проходить в стенах родной школы, не говоря уже о других возможностях, появившихся в новом здании, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — В школе созданы замечательные условия для развития у учеников привычки к активному образу жизни, начиная от большого спортивного зала и заканчивая тренажерным залом и залом для занятий аэробикой. После окончания уроков сюда могут приходить местные жители и другие горожане”.
Директор Таллиннской ныммеской гимназии Рихо Уульма отметил, что среди ныммеских сосен десятилетиями достигались высокие спортивные результаты, однако столь же долго район ждал появления хорошего спортивного комплекса. ”Еще тринадцать лет назад в нашем прекрасном актовом зале проходили и уроки физкультуры, и праздничные мероприятия. После ремонта отсюда исчезли баскетбольные кольца и зал приобрел более торжественный облик. К счастью, районная управа подыскала для нас временные площадки для проведения уроков физкультуры. Благодаря гостеприимству спортивного комплекса Sõbra Spordihoone и Ныммеского теннисного центра, наши ученики смогли заниматься спортом, — сказал Уульма и добавил. — 70 лет ожидания оправдали себя, наконец у школы появился свой спортивный комплекс!”
В новом спортивном комплексе созданы все условия как для проведения уроков физкультуры, так и для соревнований уездного уровня. В большом спортивном зале (21м x 36м x 11м) можно проводить уездные соревнования по баскетболу, волейболу, бадминтону. Зал также подходит для занятий футзалом, флорболом и другими играми с мячом. Рядом с залом для игр с мячом расположена зона для выполнения легкоатлетических элементов и силовых тренировок, в здании также есть тренажерный зал и зал для занятий аэробикой. Последний при помощи передвижной стены можно разделить на две части, чтобы одновременно проводить, например, групповые тренировки и заниматься настольным теннисом. В здании также шесть раздевалок и баня. На втором этаже здания находятся помещения для учителей. При строительстве здания использованы технологические решения, повышающие энергоэффективность и использующие возобновляемые источники энергии. Класс энергоэффективности здания — А, класс внутреннего климата — II.
Спортивный комплекс спроектирован предприятием Infragate Eesti AS, автор наружного и внутреннего архитектурных решений — бюро Raadius Arhitektid OÜ. Строительством здания и осуществлением надзора собственника занималось предприятие P.P. Ehitusjärelevalve. Внутриквартальные пешеходные дорожки спроектированы предприятием Teedeprojekt OÜ, а их строительство организовано Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Общая сумма строительства составила 3,69 миллиона евро.
Ныммеская гимназия образована на базе Ныммеского городского училища, основанного 11 августа 1929 года. Новое имя школа носит с 13 июня 1994 года. Начиная с 1 сентября 2006 года, согласно решению горсобрания, к Ныммеской гимназии была присоединена Хийуская основная школа, учебная работа проходит в двух зданиях — по адресу Раудтеэ, 55, и Раудтеэ, 73. В этом учебном году в школе учится 894 ученика.