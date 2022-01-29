Старейшина Пирита: ”Пожалуйста, не кормите водоплавающих птиц!”

”На завершающейся неделе обслуживающее Пиритаский пляж предприятие сообщило, что на пляже были подобраны трупы нескольких чаек и трех лебедей. Причиной их гибели может быть то, что люди старательно кормили птиц, и у пернатых возникли смертельные осложнения в результате переедания”, — отметил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Страстное желание покормить водоплавающих появляется у людей каждую зиму, независимо от того, что уже достаточно было разъяснено и обосновано, почему это вредно для птиц. ”Кормление водоплавающих птиц вредит их здоровью и может привести к преждевременной гибели. Пожалуйста, не кормите водоплавающих, не нужно приносить им булку и другой корм. Море свободно ото льда, и птицам есть чем питаться. Если возникнут особые случаи, когда птицам понадобится помощь, этим займутся специально созданные организации по охране окружающей среды”, — сказал Лийнат.