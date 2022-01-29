Светлану Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинута на Нобелевскую премию мира 2022 года, сообщил ее представитель Франак Вячорка в пятницу, 28 января.

"Норвежские парламентарии Олауг Вервик Буллестад и Харек Элвенес выдвинули Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира в 2022 году. Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу", — написал Вячорка в Twitter.

Буллестад возглавляет норвежскую Христианскую народную партию, а Элвенес представляет Консервативную партию Норвегии.

В 2021 году Светлана Тихановская также была номинирована на "нобелевку". Ее кандидатуру предложил президент Литвы Гитанас Науседа. Кроме того, на получение премии выдвигали и всю тройку лидеров белорусской оппозиции — помимо Тихановской еще Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

В 2020 году на Нобелевскую премию мира Тихановскую предлагал выдвинуть от имени ЕС экс-глава Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

Светлане Тихановской и ряду других представителей белорусской оппозиции была присуждена премия Европейского парламента "За свободу мысли", названная в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Вручение состоялось в Брюсселе 16 декабря 2020 года.

Выдвижение кандидатов на Нобелевскую премию мира



Кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать депутаты парламентов и члены правительств разных стран, ректоры и преподаватели университетов, предыдущие обладатели премии, а также бывшие и действующие члены и советники Нобелевского комитета.

Заявки принимаются до конца января. Затем оргкомитет премии мира называет короткий список претендентов на награду. Лауреат Нобелевской премии мира станет известен в ноябре. В 2021 году премии были удостоены главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.