Reuters: Россия начала поставку к границе с Украиной запасов крови, необходимой для лечения раненых

По словам собеседников агентства, такие малозаметные на первый взгляд детали на деле имеют решающее значение для оценки того, на каком уровне находится готовность Москвы начать вторжение на Украину, пишет Meduza .

При этом, отмечает издание, разные западные страны на основании одних и тех же разведданных делают разные выводы о намерениях России — в то время как США склонны полагать, что может начаться полномасштабная война, европейцы считают, что ”Путин блефует”.