29.01.2022, 13:10
Reuters: Россия начала поставку к границе с Украиной запасов крови, необходимой для лечения раненых(16)
ФОТО: Photo by Nguyễn Hiệp on Unsplash
Россия начала поставки запасов крови и медицинских материалов к границе с Украиной. Об этом пишет Reuters со со ссылкой на трех американских чиновников
По словам собеседников агентства, такие малозаметные на первый взгляд детали на деле имеют решающее значение для оценки того, на каком уровне находится готовность Москвы начать вторжение на Украину, пишет Meduza.
The Wall Street Journal, в свою очередь, пишет, что Россия перебросила к границе медицинские подразделения.
При этом, отмечает издание, разные западные страны на основании одних и тех же разведданных делают разные выводы о намерениях России — в то время как США склонны полагать, что может начаться полномасштабная война, европейцы считают, что ”Путин блефует”.