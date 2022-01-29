С сегодняшнего дня в Ласнамяэ работает два пункта приема опасных отходов

”Станции по приему отходов расположены в Таллинне далеко от Ласнамяэ и поэтому для многих жителей района добираться до них не слишком удобно. Теперь же избавиться от опасных отходов можно в двух расположенных в Ласнамяэ пунктах. Хочу еще раз напомнить, что место опасных отходов — не в мусорном ящике, а исключительно на предназначенном для сбора таких отходов пункте или станции. Утилизированные должным образом опасные отходы не представляют опасности для людей и окружающей среды”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Ласнамяэ Ану Аус.

С прошедшей субботы один пункт сбора опасных отходов в Ласнамяэ уже работает по адресу ул. Паэ, 19, а 29 января начнет работу пункт на перекрестке Нарвского шоссе и ул. Вана-Куули. Оба пункта работают по субботам и воскресеньям с 10 до 15 часов. Принять отходы помогает сотрудник пункта. Сдать опасные отходы могут жители Таллинна, для посещения пункта нужно взять с собой ИД-карточку или водительские права.

В пункты сбора опасных отходов можно сдать батарейки и аккумуляторы, медикаменты с истекшим сроком годности, лампы, зажигалки, остатки моторных и пищевых масел и бытовой химии. Принимается также испачканная опасными отходами упаковка, например банки из-под красок или лаков.

Подробную информацию о станциях и пунктах приема опасных отходов можно найти на сайте www.jaatmejaam.ee.

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