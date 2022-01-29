Новый антирекорд: за сутки выявлено 7124 новых случая заражения коронавирусом, скончались 4 человека

По состоянию на утро 29 января в больницах находятся 302 пациента с COVID-19. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 187 человек, из которых 146 человек (78%) не были вакцинированы, у 41 человека (22%) курс вакцинации завершен.

В течение суток было открыто 70 новых историй болезни. Умерли четыре человека, зараженных коронавирусом, все не были вакцинированы: 61-летний мужчина, 66-летняя женщина, 76-летняя женщина и 81-летний мужчина. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса в Эстонии умерли 2025 человек.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 326,7 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 534 невакцинированных человек в день.

За сутки было введено 3742 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 415 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 377 586 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 62,3%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 4660,05 случая на 100 000 человек (днем ранее — 4290,97).

Детальную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu

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