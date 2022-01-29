"Нам не нужна паника". Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я про это говорил еще в начале 2021 года, когда говорилось про военные учения Российской Федерации […] И сейчас я не считаю, что ситуация более напряженная, нежели она была тогда на пике учений — она была тогда тоже очень острой, — сказал Зеленский на брифинге для иностранных журналистов в Киеве. — Но такой информационной политики тогда не было. И поэтому я считаю — и мы говорили об этом с президентом [США] — я считаю, что эта политика должна быть взвешенной".

По словам Зеленского, из заявлений иностранных лидеров может сложиться впечатление, что в Киеве по улицам ездят танки, а это не так.

"Нам не нужна эта паника […] Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства […] потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" — потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже открыто, даже не дипломатическим языком, а просто говорят: завтра будет война — это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Во сколько это обходится нашему государству!" — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, эта паника уже стоила Украине 12,5 млрд гривен (около 440 млн долларов) выведенных инвестиций. "У нас было рекордное ВВП в прошлом году, оно выросло, 6,5 млрд [гривен] новых инвестиций в 2021 году, — сказал Зеленский. — Но после начала такой информационной кампании из Украины вывели 12,5 млрд денег. Мы стабилизируем нашу валюту из государственных резервов. Это очень дорого стоит нашей стране".

В отчете о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что американский президент вновь подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе с их союзниками и партнерами "отреагировать со всей решимостью", если Россия снова вторгнется в Украину. При этом Байден, по словам представителей Белого дома, заявил о вероятности российского вторжения в Украину в феврале.

"Готовиться, но не трезвонить об этом"