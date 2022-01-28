Путин в разговоре с Макроном пообещал изучить ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

В разговоре Путин пообещал ”внимательно изучить” ответы США и НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности, после чего определиться с дальнейшими действиями, пишет "Медуза".

"Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО", — сообщает Кремль.

Ранее публично о реакции Путина на ответ США и НАТО не сообщалось.

НАТО и США направили России свои ответы по гарантиям безопасности 26 января. Их представители заявили, что ответы не будут публиковаться, но подчеркнули, что НАТО не откажется от политики открытых дверей и не будет гарантировать невступление Украины в альянс. При этом в НАТО отметили, что готовы обсуждать с Россией ее озабоченности по вопросам безопасности.