Мошенники распространяют необычные сообщения от имени SEB. Не нажимайте на ссылку!

Многие клиенты SEB, а также и клиенты других банков, в последние дни получили мошеннические сообщения якобы от имени SEB. Сообщения имеют нетипичное содержание.

В сообщении написано, что банковский счет клиента заблокирован, и необходимо нажать на ссылку в сообщении, чтобы отменить блокировку, иначе счет якобы будет закрыт.

SEB отмечает, что на ссылку нажимать не стоит. При нажатии на нее человек попадает на интернет-страницу, крайне схожую с домашней страницей банка. Там жертве предлагают пройти аутентификацию.

Если ввести все данные и PIN-1, то их получат мошенники и в дальнейшем смогут получить доступ в интернет-банк жертвы.