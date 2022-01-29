Эстонский экспресс
29.01.2022, 14:25

Отца маленькой девочки осудили за педофилию после признания ребенка

 
Тармо Вахтер
Тармо Вахтер tarmo.vahter@ekspress.ee
ФОТО: Shutterstock
По словам адвоката, девочка романтизировала бесцеремонные прикосновения. Суд удивила эта абсурдная версия защиты.

Недавнее решение Таллиннского окружного суда показывает, что убедительные показания маленького ребенка стоят в суде больше, чем слова взрослого мужчины и его адвоката.

Преступление было совершено в 2020 году. Девочка вместе с девятилетней подружкой поехала в гости к своему отцу. Он живет отдельно с новой спутницей жизни, и у них есть общий ребенок.

Гости должны были спать в гостиной. Дочь постелили на матрасе на полу, а ее девятилетней подружке — на диване.

Сидя на том же диване отец девочки — мужчина-эстонец лет сорока — смотрел телевизор. По его словам, в сауне он выпил пару кружек пива.

RusDelfi
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