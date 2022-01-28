28.01.2022, 17:08
ФОТО | Осторожно, скользкие дороги! Цепная авария парализовала движение на шоссе Таллинн-Тарту
По словам читателя Delfi, поверхность дороги в месте инцидента была крайне скользкая, а впереди произошло еще две аварии.
Цепная авария произошла, когда впереди ехал грузовик, который затормозил, но из-за скользкой поверхности дороги остальные три машины врезались в него и друг-друга.
К счастью, никто не пострадал.
В месте ДТП было нарушено движение, но на данный момент оно уже восстановлено.