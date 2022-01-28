До пика вспышки "омикрона" мы не дошли. Вирусолог Маргус Варьяк: возможно, уже сегодня ежедневно заболевают по 10 000 человек

При этом Варьяк указывает на то обстоятельство, что существует скрытая заболеваемость, которая не учитывается статистикой.

Вирусолог отмечает, что у молодых людей омикрон частенько проходит бессимптомно. Часть заболевших не успевает протестироваться, а они являются в то же время инфекционно опасными.

"Ежедневно прибавляться может и по 10 000 заболевших, но мы об этом не знаем. Это не пессимистическая оценка, а скорее описание имеющейся на данный момент ситуации", — говорит специалист о том, что официальная статистика не отражает полную картину.

"Но пока повода для особого беспокойства нет. Если на следующей неделе в больницах произойдет скачок, тогда это будет причиной для беспокойства", — считает Варьяк.

Когда можно ждать кульминации вспышки "омикрона"? Ученый говорит, что эти вспышки в различных регионах мира не длились очень долго. "Быстро вверх и быстро вниз. Трудно называть даты, есть свои особенности. Можно предположить, что в ближайшие недели мы выйдем на пик", — сказал Варьяк.

В отношении весны ученый выражает сдержанный оптимизм. После нынешней вспышки наступит затишье, по крайней мере временно. Более длительные прогнозы строить трудно.

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