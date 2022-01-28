Посол США в РФ: то, что делает Россия в отношении Украины, — пугает

По словам Джона Салливана, американская сторона предпочитает решать вопросы дипломатическим путем и готова к диалогу, если Россия деэскалирует ситуацию с Украиной, однако российское правительство ”выбирает другой путь”, поэтому Соединенным Штатам, их партнерам и союзникам необходимо быть готовыми к альтернативному развитию событий.

”Как говорили президент Байден и госсекретарь Блинкен, России нужно решать здесь и сейчас, каков будет ее ответ, — напоминет Салливан. — И хотя США готовы помочь Украине и своим союзникам из НАТО в защите, страна крайне заинтересована в дипломатическом диалоге, и именно этот путь мы считаем самым предпочтительным”.

Несмотря на это, в последние пять лет уровень дипломатических отношений двух стран ”сталкивается со множеством сложностей”. Количество служащих посольства США сильно сократилось по сравнению с тем, что было пять или шесть лет назад. Это затрагивает и простых жителей России: тех, кто ездит в США учиться, работать, путешествовать. По мнению Салливана, ”это прискорбно”.

Посол особенно подчеркивает, что, несмотря на все ограничения с российской стороны, Государственный департамент США упростил получение виз для студентов, и страна готова принимать гостей по программам обмена.

Отвечая на вопрос журналиста, какие санкции могут быть введены против России в случае нападения на Украину, Салливан, ссылаясь на слова президента Джо Байдена, обещает, что ”экономические последствия будут внушительными”.

Посол называет учения на границах Украины и расположение там ста тысяч военных ”крайне пугающим” процессом, и отмечает, что, публично комментировать данные разведки нельзя, он может сказать две вещи: первая — угроза более чем реальна, вторая — США делятся с партнерами всей возможной информацией.

Что касается вопроса, как Россия должна относиться к возможным санкциям, Салливан однозначно отвечает, что ей стоит воспринять их ”со всей серьезностью”, потому что на кону стоит проект ”Северный поток-2”.