В Таллинне пропала 16-летняя Ольга. Полиция просит помощи!
Полиция просит помощи в поисках 16-летней Ольги, которая ушла из дома в районе Хааберсти 22 января. Близкие Ольги сообщили, что в последний раз с ней удалось связаться вчера, 27 января, после этого ее телефон отключен.
По словам близких, она и раньше уходила из дома, но не больше, чем на один день. Полицейские общались с друзьями Ольги и пытались выяснить ее месторасположение, но пока поиски не принесли результатов. По имеющейся информации, она может быть в районах Копли, Кесклинна или Ласнамяэ.
Ее рост примерно 170 см, у нее черные длинные волосы, кончики волос окрашены в красный цвет. Она носит серьгу в носу и на руке — татуировка в виде тигра. На Ольге могут быть черная куртка и синие джинсы.
Просим всех, кто видел Ольгу в последние дни или знает, где она может находиться, позвонить по номеру 112.