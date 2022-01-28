Пропавшая в Таллинне 16-летняя Ольга найдена

Полиция позже сообщила, что Ольга связалась с близкими, с ней все в порядке.

По словам близких, она и раньше уходила из дома, но не больше, чем на один день. Полицейские общались с друзьями Ольги и пытались выяснить ее месторасположение, но поиски не принесли результатов. По имеющейся информации, она могла быть в районах Копли, Кесклинна или Ласнамяэ.