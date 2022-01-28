28.01.2022, 13:34
Пропавшая в Таллинне 16-летняя Ольга найдена(26)
дополнено в 15:10
Foto: Andres Putting
Полиция просила помощи в поисках 16-летней Ольги, которая ушла из дома в районе Хааберсти 22 января. Близкие Ольги сообщили, что в последний раз с ней удалось связаться вчера, 27 января, после этого ее телефон был отключен.
Полиция позже сообщила, что Ольга связалась с близкими, с ней все в порядке.
По словам близких, она и раньше уходила из дома, но не больше, чем на один день. Полицейские общались с друзьями Ольги и пытались выяснить ее месторасположение, но поиски не принесли результатов. По имеющейся информации, она могла быть в районах Копли, Кесклинна или Ласнамяэ.
Полиция позже сообщила, что Ольга связалась с близкими, с ней все в порядке.