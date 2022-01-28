Новости Эстонии
28.01.2022, 14:01

КАРТА | Рост заболеваемости COVID-19 в Эстонии продолжается: ситуация особенно ухудшилась в предместьях Таллинна

 
ФОТО: Pixabay

Результаты свежего исследования сточных вод, проведенного Департаментом здоровья, показывают, что концентрация частиц коронавируса в них по-прежнему высокая. Большинство населенных пунктов окрашены на карте в оранжевый или красный цвета.

По словам советника департамента Мерли Йыэмаа, по всей Эстонии видно повышение уровня заражения сточных вод коронавирусом. "Повышение произошло в предместьях Таллинна — Лаагри, Пеэтри и Маарду. Также заметный рост имел место на островах", — сообщила она.

По прежнему обращает на себя высокий уровень инфицирования в Южной Эстонии. "В оранжевый цвет окрасились Пылва и Валга. Элва и Йыгева — в красный, Тарту в красной зоне уже вторую неделю", — сказала Йыэмаа и добавила, что в Ида-Вирумаа в красной зоне оказался Ахтме.

"Учитывая, что уровень заболеваемости по всей Эстонии растет, не удивительно, что ухудшаются и результаты анализа сточных вод", — отметил специалист.

За последние две недели в среднем заболеваемость выросла на 64% по всем уездам, и этот рост продолжается.

С начала года анализ сточных вод проводит Департамент здоровья (ранее — Тартуский университет). В среднем берут 34 пробы в неделю.

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