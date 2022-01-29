ПОДКАСТ | "Солдаты с автоматами не ходят". Журналисты RusDelfi о командировках в Украину и Грузию

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Украинский Харьков

Репортер Роман Старапопов отправился на Восток Украины, чтобы поговорить с местными жителями и представителями государства о нарастающем конфликте между Россией и Украиной. В четверг он прилетел в Харьков, который находится в 40 километрах от границы с РФ. Подробнее о его полете читайте здесь.

"Харьков преимущественно русскоязычный. Улицы чистые. Никто с автоматами здесь не ходит, никакой паники нет, все спокойно. Отличный город", — описал первые впечатления он в подкасте RusDelfi.

В ближайшие дни у него и коллег из газеты Eesti Päevaleht большие планы. "Сегодня мы пойдем в гости к женщине, которая живет в Харькове 20 лет, хотя сама родом из России. Поговорим с ней и ее семьей про напряженную ситуацию между странами. А может, они не считают, что ситуация напряженная, узнаем", — добавил Старапопов.

В расписании и поездка в зоны боевых действий, на так называемую линию соприкосновения. "Я связался с "фиксером", это человек, который организует поездки, ищет контакты. Мы будем работать на севере Донбасса, там небезопасно, просто так не проедешь".

Грузинский Кутаиси

Главный редактор RusDelfi вернулся из рабочей поездки по горнолыжным курортам Грузии. "Горнолыжный спорт в Грузии гораздо дешевле, чем в любой точке Европы. Я скажу, что на один день арендовать лыжи и шлем стоит 10 евро. Бокал пива стоит 2 евро. Иногда можно договориться и о скидке. Цены в кафе крайне низкие. Плюс из Риги следует прямой рейс до Кутаиси. Весной вернутся и рейсы из Таллинна", — сказал Шумаков.

"Сейчас проблем с туристами, не многие путешествуют из-за пандемии. Довольно большая часть бюджета формируется за счет туризма, поэтому грузинам непросто сейчас", — уточнил журналист.