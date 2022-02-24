Эстонский экспресс
24.02.2022, 19:10

Когда на самом деле день рождения Эстонской Республики — 24 или 25 февраля?

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Пекка Эрельт
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭСТОНИЯ! Парад перед театром "Эндла" 24 февраля 1918 года, на следующий день после провозглашения независимости в Пярну.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭСТОНИЯ! Парад перед театром "Эндла" 24 февраля 1918 года, на следующий день после провозглашения независимости в Пярну.
ФОТО:

Начало Эстонскому государству положило первое заседание Временного правительства, состоявшееся 25 февраля 1918 года в стенах Таллиннской реальной школы, пишет Eesti Ekspress.

20 февраля 1918 года. По стране распространяется новость о том, что в Виртсу высадились немецкие войска. Сейчас или никогда — на то, чтобы провозгласить государственность, остается всего лишь несколько дней. Но где? В Таллинне у власти красные. Подпольный Комитет спасения планирует провозгласить независимость 21 февраля в Хаапсалу, где расквартирован прогосударственно настроенный 1-й эстонский полк.

В тот же день члены Комитета спасения Константин Пятс и Юри Вильмс, председатель Ляэнемааской земской управы Александр Сарал и журналист Йохан Юхтунд отправляются из Таллинна в Хаапсалу. Но на полпути они вынуждены повернуть обратно: рано утром город был взят немецкими войсками.

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